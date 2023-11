Le rabbin d'Anvers dépose une plainte contre la pratique de la circoncision

Le rabbin controversé de Anvers, Moshe Aryeh Friedman, a déposé une plainte contre la pratique de la circoncision où le sang est aspiré avec la bouche. Cela a été rapporté par The Times of Israel et les nouvelles ont été confirmées par le parquet et la police d'Anvers. Le rabbin d'Anvers demande que la justice intervienne contre les circoncisions illégales dans la communauté juive : "Des centaines de bébés sont en danger".

Friedman est en conflit depuis des années avec la communauté juive en raison de ses opinions politiques. Il estime que l'État d'Israël devrait être aboli et que les Juifs et les Palestiniens devraient vivre en paix. Le rabbin a maintenant déposé une plainte contre la pratique connue sous le nom de 'metzitzah b'peh'





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les sept individus interpellés dans un conteneur à Anvers placés sous mandat d'arrêtLes sept adultes interpellés vendredi au port d'Anvers alors qu'ils se cachaient dans un conteneur ont été placés sous mandat d'arrêt, a annoncé samedi le parquet anversois. Deux mineurs ont comparu devant un juge de la jeunesse.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Des travailleurs du port d'Anvers attaqués par des individus armés d'un couteauDeux travailleurs du port d'Anvers ont été menacés par des individus armés vendredi soir, à hauteur d'un poste de douane, a communiqué samedi le parquet anversois. Les malfrats pourraient avoir été à la recherche d'un lot de drogues mais les circonstances exactes de l'incident doivent encore faire l'objet d'une enquête.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Ostende émerge dans le sommet à Anvers, Mons décroche son premier succès face à AlostOstende s'est imposé 77-84 dans la rencontre au sommet face à Anvers pour le compte de la septième journée de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, samedi. Avec ce succès, les champions en titre rejoignent le Brussels (au repos ce week-end) en tête du classement provisoire.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Plus de 450 personnes rassemblées à Anvers en soutien aux otages du HamasÀ Anvers, entre 450 et 500 personnes ont participé à un rassemblement de la communauté juive organisé en soutien aux citoyennes et citoyens pris en otage par le Hamas depuis le 7 octobre. Ce jour-là, le mouvement islamiste palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza, a enlevé quelque 240 personnes en parallèle d'attaques lors desquelles 1.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Le nouveau corps de sécurisation du port d'Anvers sera opérationnel au printempsLe nouveau corps de sécurisation de la police de la navigation au port d'Anvers, qui comptera 70 agents, sera opérationnel au printemps 2024, a déclaré la police fédérale lundi. 'La période de recrutement est terminée'', annoncent les autorités.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Une enquête ouverte à la suite de voitures incendiées à AnversSix voitures ont été endommagées dans la nuit de lundi à mardi par des incendies, et ce à trois endroits différents à Anvers.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »