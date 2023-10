Le PSV poursuit son sans-faute et enfonce l’Ajax, Bakayoko encore décisif

Leader du championnat, le PSV Eindhoven s’est imposé face à l’Ajax Amsterdam, surprenante lanterne rouge au classement, lors de la 10e journée d’Eredivise au Philips Stadion dimanche. Johan Bakayoko (un assist) et ses coéquipiers ont remporté tous leurs matches de championnat jusqu’ici. L’Ajax avait ouvert le score avec une réalisation de la recrue estivale Branco van den Boomen (10e), mais Hirving Lozano a égalisé 10 minutes plus tard (20e).

Lozano a ensuite marqué à deux reprises pour sceller la victoire du PSV (60e, 72e), avec un assist de Bakayoko sur le quatrième but. Le Diable Rouge a une nouvelle fois disputé 87 minutes de très bonne facture. Cela fait désormais quatre matches de suite en championnat que Bakayoko se montre décisif. Il avait également inscrit un superbe but en Ligue des champions cette semaine, son premier dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.