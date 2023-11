Le PS renonce à faire bouger les lignes du conflit israélo-palestinien

Un texte du PS demandant au gouvernement de faire bouger les lignes du conflit israélo-palestinien devait être soumis au vote ce mercredi à la Chambre. Il n’en sera rien, car les socialistes ont commis deux erreurs de timing. Tandis que le MR a estimé qu’ils franchissaient plusieurs lignes rouges. Retour sur une journée parlementaire animée. Dans l’agenda des députés PS, la commission des Relations extérieures de ce mercredi était notée en grosses lettres rouges.

: ils comptaient faire bouger la position du gouvernement sur le conflit israélo-palestinien. En pénétrant à la Chambre, ils avaient dans leur mallette. Avec des mesures qui, avant cela, ne faisaient pas consensus: libération des otages détenus par le Hamas, accès à l’aide humanitaire, cessez-le-feu immédiat, sanctions contre le blocus israélien et reconnaissance de la Palestine en tant qu’Etat., imprévisible celle-là: le monde apprenait ce mardi soir qu’un accord mêlant libération des otages et trêve humanitaire avait été passé entre Israël et le Hama





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

– Star Academy, le retour du retour : envoyez les clichés !La nouvelle saison de la Star Academy était lancée ce samedi soir sur TF1. EDITO.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

«J’espère que Ster-Francorchamps est lancé», clame Pascal Collin, tandis qu’Aubel souhaite approcher lesAprès son plantureux succès décroché à Sart-lez-Spa samedi dernier, Ster-Francorchamps (5e) accueille ce dimanche Beaufays (le leader) pour un vrai duel de haut de tableau.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

– Division 1B : Olivier Perrin négocie son départ du RFCSeraing avec la direction messine tandis queLe directeur sportif des Métallos entend jeter l’éponge, tandis que Grégory Proment veut une réaction d’orgueil de ses joueurs face au Beerschot, ce samedi (16h).

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

– Division 1B : Olivier Perrin négocie son départ du RFC Seraing avec la direction messine tandis queLe directeur sportif des Métallos entend jeter l’éponge, tandis que Grégory Proment veut une réaction d’orgueil de ses joueurs face au Beerschot, ce samedi (16h).

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Guerre Israël-Gaza : embarras et divergences politiques en Belgique, la Chambre doit se prononcerLa commission des Relations extérieures de la Chambre tiendra des auditions sur la situation dans la bande de Gaza et...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La Chambre des représentants américaine censure une démocrate pour avoir critiqué IsraëlLa Chambre des représentants des États-Unis a voté mardi soir pour censurer la représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan, la seule Américaine d'origine palestinienne au Congrès, rapportent plusieurs médias américains. Cette mesure symbolique vient sanctionner ses prises de position sur la guerre entre Israël et le Hamas.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »