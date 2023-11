Le PS ne votera pas la loi 'anti-casseurs', annonce Paul Magnette

Le président du PS Paul Magnette annonce dans les colonnes de l’Écho ce samedi que son parti ne votera pas la loi 'anti-casseurs', le projet controversé visant réprimer les actes de vandalisme commis lors des manifestations. Le texte, à l’initiative de l’ancien ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, est en discussion depuis près d’un an. Il s’attire notamment les foudres des syndicats et d’une partie de la société civile car il menace le droit de manifester.

'On ne va pas voter ce texte, confirme Paul Magnette. Je reconnais que le fondement du texte était légitime. L’intention était de s’attaquer aux casseurs de manière à favoriser la liberté de manifester', explique Paul Magnette. Le président du parti socialiste épingle toutefois des 'problèmes liés au contexte' La question du droit de grève, la limite de 100 participants, la liste des articles du Code pénal concernés avec un risque de réinterprétation. Les craintes des syndicats, de Greenpeace et des activistes climat sont légitimes. Comment faire pour empêcher de manifester quelqu’un qui est frappé d’une interdiction ?', s’interroge le président du Parti Socialiste. 'Plutôt que de voter une loi mal faite, je pense qu’il faut enlever ces articles-là du projet de Code pénal et poursuivre l’analyse du reste du texte', propose-t-il

