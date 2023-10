Le programme, les noyaux et les infos de nos six clubs pour cette 10e journée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Houffaloise respire la sérénité cette saison en P1: «Mais on a un petit goût de trop peu», avoue Romain Brichet D3B, Longlier - Habay-la-Neuve | Claude Petit préface le match de son club contre celui de son fils: «Samuel, un passionné qui ne rend jamais les armes»

18e de Premier League avec Burnley, Kompany 'ne panique pas' : 'Nous avons une bonne équipe, il est temps de le montrer'Vincent Kompany emmène Burnley samedi après-midi à Bournemouth lors de la 10e journée de Premier League dans un match de... Lire la suite ⮕

La Premier League honorera Bobby Charlton par des applaudissements ce week-endTous les matches de la 10e journée de Premier League, ce week-end, seront précédés par des applaudissements en l'honneur de Sir Bobby Charlton, la légende du football anglais décédée le 21 octobre. L'instance dirigeante de la première division anglaise de football en a fait l'annonce vendredi. Lire la suite ⮕

La Belgique referme un top-5 inchangé avec l'Argentine en tête, l'Allemagne recule encoreLa Belgique demeure 5e au nouveau classement FIFA publié jeudi. Les Diables Rouges referment un top-5 qui n'a pas évolué, avec l'Argentine en tête devant la France, le Brésil et l'Angleterre. La Croatie a quant à elle chuté de la 6e à la 10e place du classement, tandis que l'Allemagne a quitté le top-15. Lire la suite ⮕

Voici les dernières infos des 16 noyaux avant la 11e journée: Fabian NiteletDécouvrez les dernières news dans les 16 équipes de P1 namuroise avant la 11e journée de championnat. Lire la suite ⮕

Bruges, Gand et Genk veulent enchaîner : le programme de nos clubs belges en Conference LeagueAprès la Ligue des champions, place à l’Europa League et à la Conference League. En parlant de la dernière compétition citée, on y retrouve trois candidats belges. Et ces derniers jouent tous ce jeudi soir. Lire la suite ⮕

Féeries du Parc à Ciney : des associations ou clubs sont recherchéesLes Féeries du Parc, le marché de Noël de Ciney, se dérouleront du jeudi 7 au lundi 11 décembre et du jeudi 14 au lundi 18 décembre 2023. La Ville, organisatrice, cherche des ASBL ou des clubs notamment pour gérer les entrées. Lire la suite ⮕