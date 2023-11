Sa famille et son statut royal, il les a déjà perdus, mais cela ne s'arrête pas là pour le prince Harry : "Il devient de plus en plus isolé". Ils pensaient qu'Emily Hand (8 ans) avait été assassinée, mais il s'avère maintenant qu'elle est en vie et prise en otage à Gaza : "Nous sommes à nouveau dans un cauchemar". Le ciel est brièvement devenu rose au-dessus d'Anvers : qu'est-ce qui s'est passé ?

RTLİNFO: Le nouveau corps de sécurisation du port d'Anvers sera opérationnel au printempsLe nouveau corps de sécurisation de la police de la navigation au port d'Anvers, qui comptera 70 agents, sera opérationnel au printemps 2024, a déclaré la police fédérale lundi. 'La période de recrutement est terminée'', annoncent les autorités.

RTLİNFO: Plus de 450 personnes rassemblées à Anvers en soutien aux otages du HamasÀ Anvers, entre 450 et 500 personnes ont participé à un rassemblement de la communauté juive organisé en soutien aux citoyennes et citoyens pris en otage par le Hamas depuis le 7 octobre. Ce jour-là, le mouvement islamiste palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza, a enlevé quelque 240 personnes en parallèle d'attaques lors desquelles 1.

GVA: Le prince Harry devient de plus en plus isoléEn politique, Van Aperen est membre du Comité spécial des services sociaux, anciennement le CPAS. "J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui prennent soin des autres." Il a déjà perdu sa famille et son statut royal, mais cela ne s'arrête pas là pour le prince Harry : "Il devient de plus en plus isolé". Tout a commencé par un gâteau d'adieu pour ses collègues, mais cela s'est terminé au tribunal : "Que cela serve de leçon aux autres". Le ciel est devenu étonnamment rose au-dessus d'Anvers : qu'est-ce qui se passait ?

SUDİNFO_BE: Ils agressent une cliente du restaurant « Ratatouille » à Profondeville, sans raison apparente : « Les troisSamedi soir, une cliente du restaurant « Ratatouille », à Profondeville, a été agressée sans raison par trois individus. Des clients ont voulu la secourir, et l’un d’entre eux a reçu un coup de couteau. Les trois agresseurs ont été interpellés.

SUDİNFO_BE: Deux frères grièvement blessés dans une bagarre à Frameries : ils souffrent encore de séquelles aujourd’hui !En août 2021, une grosse bagarre survenait dans la rue Defuisseaux à Frameries. Une des victimes est restée plusieurs mois sans pouvoir s’exprimer, ni manger, ni respirer correctement.

SUDİNFO_BE: La Louvière Centre a subi la loi de Rochefort: «Ils ont joué dans un fauteuil»Les Louviérois ont offert trop de cadeaux à la meilleure attaque du championnat, ce samedi. Des Loups réduits à dix en seconde période.

