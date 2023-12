Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi se présente pour un troisième mandat

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi affronte trois challengers aux élections présidentielles à partir de dimanche. Al-Sissi vise un troisième mandat qui prolongerait son règne jusqu'en 2030. Sa victoire semble assurée. Les bureaux de vote en Égypte ont ouvert à 9 heures dimanche matin, heure locale (8 heures, heure belge), pour les élections présidentielles. Celles-ci se déroulent sur trois jours.

Quatre candidats participent aux élections, mais en plus du président, il s'agit de trois candidats qui ne semblent pas menacer sa position. Les Égyptiens se rendent aux urnes du 10 au 12 décembre. Le 18 décembre, ils sauront qui a remporté les élections. Le président était le chef de l'armée et a dirigé la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Depuis lors, il est au pouvoir





