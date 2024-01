Le président du PS affirme que l'augmentation des salaires bénéficie au Trésor public et à la sécurité sociale

Le président du PS, Paul Magnette, a déclaré dans l’émission de la VRT Terzake que chaque fois que l’on augmente les salaires de 2%, le Trésor public et la sécurité sociale gagnent deux milliards d’euros et plus. Selon plusieurs économistes interrogés, le calcul est plutôt correct. Cependant, une telle augmentation des salaires augmente aussi les dépenses de l’État, notamment en matière de pensions et d’allocations, ce que le président socialiste n’a pas mentionné.

Paul Magnette est intervenu dans l’émission d’actualité de la VRT, Terzake, ce jeudi 18 janvier. Dans un duplex depuis Charleroi, il était interrogé sur plusieurs questions d’actualité par nos collègues de la chaîne publique flamande. La séquence est disponible via ce lien (l’interview du préside du PS débute autour de la 25e minute). Invité à commenter la gestion des Finances publiques du côté francophone, le président du Parti Socialiste (PS) a affirmé en néerlandais : 'Le meilleur moyen pour trouver une solution pour le déficit (ndlr : de l’État), c’est d’augmenter les salaire





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le parti Blanco veut représenter les votes blancs et nuls par des sièges videsCréé après les élections de 2019, le parti Blanco veut porter la voix des citoyens qui votent blanc ou nul lors du prochain scrutin. Le programme de la formation tient en une mesure: réviser la Constitution, pour permettre aux citoyens de voter pour un siège vide à la Chambre dans un futur plus ou moins proche.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Jeudi en Prime : Paul Magnette veut défendre le travail et éviter de gouverner avec les LibérauxPaul Magnette, le Président du PS, était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une. A quelques mois des...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Justitiespecialist Paul Ponsaers: ‘Natuurlijk heeft Dries Van Langenhove geen punt’Justitiespecialist Paul Ponsaers (72), emeritus hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent, kijkt met grote ogen naar het proces tegen Schild & Vrienden in Gent. ‘Als Dries Van Langenhove zijn zaak niet graag inhoudelijk behandeld ziet, dan moet hij maar in Ecuador of een ander land gaan wonen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Paul Buysse, the Belgian who sold the RollsOp een zucht van zijn tienjarige pensionering is graaf Paul Buysse (78) overleden. De flamboyante captain of industry zette eerst het Britse Vickers en vervolgens het Belgische Bekaert op de kaart. Buysse was kind aan huis in het koninklijk paleis en close met oud-regeringsleiders als Blair en Mugabe.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

La CAN : entre outsider et favori pour le Congo selon Paul-José MpokuL’ancien joueur du Standard de Liège et de la RD Congo, Paul-José Mpoku, évoque les chances du Congo à la 34e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui débutera en Côte d’Ivoire dans une semaine.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

– Mohamed Ouahbi (Maroc Espoirs) : 'Dès qu’ils arrivent en Afrique, les meilleurs joueurs changent leur carte SIM…'C’est parti pour la grand-messe du foot africain : la 34e édition de la CAN débute ce samedi soir en Côte d’Ivoire,...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »