Le président de la fédération bruxelloise du MR sera tête de liste lors des prochaines élections régionales

Le président de la fédération bruxelloise du MR, David Leisterh, sera tête de liste lors des prochaines élections régionales (juin 2024). Après plusieurs législations dans l’opposition, le MR veut revenir au pouvoir régional : comment et pourquoi ? David Leisterh était l’invité de la Première ce jeudi 11 janvier. David Leisterh reste encore méconnu du grand public et a longtemps voté à gauche avant de rejoindre le MR.

L’homme politique explique : 'Je viens d’une région où tout le monde votait rouge (PS) à Andenne entre Liège et Namur. Une fois que je suis arrivé aux études, que j’ai compris la valeur du travail, que j’ai aussi vu qu’il y avait d’autres horizons que celui dans lequel je vivais, j’ai bien compris que je n’allais plus jamais suivre la ligne socialiste'. Après plusieurs années chez les Libéraux, il sera en tête de liste au MR à Bruxelles lors des prochaines élections régionale





