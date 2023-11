Le président allemand demande 'pardon' pour les massacres en Tanzanie à l'époque coloniale

'Je m'incline devant les victimes de la domination coloniale allemande. Et en tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait subir ici à vos ancêtres', a déclaré Frank-Walter Steinmeier, selon le texte d'un discours diffusé par ses services en Allemagne. Entre 1905 et 1907, les troupes coloniales allemandes ont massacré entre 200.000 et 300.

'Quiconque en Allemagne en sait plus sur l'histoire coloniale allemande doit être horrifié par l'ampleur de la cruauté' avec laquelle elle a agi, a-t-il poursuivi. 'J'ai honte ! J'ai honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait subir à vos ancêtres', a-t-il dit devant les descendants du chef Songea, selon le texte du discours. La visite en Tanzanie de M.

