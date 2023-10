Le premier festival de lumières en Wallonie aura lieu à Mons 'entre poésie et surréalisme'

Le centre historique de Mons, capitale culturelle de Wallonie, sera sublimé d'art et de lumière grâce à un parcours de trois kilomètres parsemé de 25 installations et projections lumineuses qui s'intégreront dans le cadre urbain et dans l'architecture du cœur historique de la cité du doudou. Les installations lumineuses et les projections seront conçues en synergie avec les artistes, les entreprises locales et régionales et le public.

Cette première édition du festival de lumières, d'envergure nationale, sera un hommage à la poésie et célébrera le 100e anniversaire du surréalisme. L'événement mettra en lumière les talents locaux, nationaux et internationaux, dont l'artiste écossais Robert Montgomery. L'événement sera accessible gratuitement.

