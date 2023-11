Le plus grand camp de réfugiés de Gaza bombardé pour 'éliminer' un dirigeant du Hamas: des dizaines

Dans une vidéo de l'AFPTV, il est possible de compter au moins 47 corps drapés de linceuls allongés au sol dans la cour d'un hôpital après avoir été extraits des décombres.'C'était une scène de tremblement de terre', a rapporté à l'AFP un habitant du camp, Ragheb Aqel, âgé de 41 ans.

Au moins 240 otages sont encore aux mains du mouvement islamiste palestinien qu'Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne considèrent comme une organisation 'terroriste'.La branche militaire du Hamas a assuré mardi qu'elle se tenait prête à libérer 'un certain nombre d'étrangers dans les prochains jours'.'Nous n'avons plus de larmes, nos yeux sont secs, nous sommes vidés, trois semaines après.

Guerre Israël-Gaza : une Germano-Israélienne enlevée par le Hamas serait morte décapitée, annonce Tel-AvivLe ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé lundi la mort d’une Germano-Israélienne, Shani Louk, qui... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : Tsahal annonce la libération d'une soldate retenue en otage par le HamasL'armée israélienne a annoncé lundi avoir libéré une soldate retenue en otage par le mouvement islamiste Hamas dans la... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : Benjamin Netanyahu exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le HamasLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu lundi tout cessez-le-feu dans la guerre dans la bande de Gaza, qui... Lire la suite ⮕

L’armée israélienne fait état de « combats féroces » avec le Hamas à GazaSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : 'combats féroces' dans la bande de Gaza avec le Hamas, selon IsraëlDes 'combats féroces' au sol avec le Hamas ont lieu dans la bande de Gaza, a affirmé mardi l’armée israélienne, qui... Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : «Combats féroces» dans la bande de Gaza avec le Hamas, selon IsraëlDes «combats féroces» au sol avec le Hamas ont lieu dans la bande de Gaza, a affirmé mardi l’armée israélienne, qui avance lentement au milieu des ruines du territoire palestinien, où la situation humanitaire «désastreuse» selon l’Onu ne cesse d’empirer. Lire la suite ⮕