Le plus beau jardin de Wallonie est à Pepinster : « C’est un jardin qui a une âme »

Un havre de paix. Ainsi peut-on décrire le jardin de Luc Dumont. Et le Pépin vient d'ailleurs de recevoir un prix pour cela : la médaille d'or du Concours de l'Entrepreneur de Jardin de Wallonie.

Une première wallonne à Malmedy : désormais, les distributeurs automatiques de boissons et nourriture seront fermés entre 20h et 6h du matinEt le prix de la Créativité revient à Leidgens SRL. L’entreprise disonaise a créé de A à Z le jardin d’une banque privée à la frontière belgo-luxembourgeoise.

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise : Halloween party à Verviers, salon du vin à Chaineux, festival du jeu et du jouet à Aubel… headtopics.com

À 51 ans, Laurence se lance dans les massages à Aubel : « J’avais décidé d’arrêter de courir après le temps » Une première wallonne à Malmedy : désormais, les distributeurs automatiques de boissons et nourriture seront fermés entre 20h et 6h du matin

Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise : Halloween party à Verviers, salon du vin à Chaineux, festival du jeu et du jouet à Aubel…

