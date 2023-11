Le plan hiver activé à Namur : 63 places ouvertes à l’abri de nuit pour les personnes à la rue

La CPAS de Namur déploie son Plan Hiver ce 1er novembre. Il vise à venir en aide aux plus démunis durant la période hivernale. La pression est de plus en plus forte sur l’ensemble de ces structures avec une demande croissante. Cette année, l’abri de nuit namurois comptera 63 lits. C’est 30 de plus qu’en dehors de la saison hivernale.

Alors que le reste de l’année, il est fixé à 50 nuitées.' Si l’abri venait à être saturé, des chambres d’hôtel seront mises à disposition. Si la structure craint toujours de rapidement saturer, les températures de ces derniers jours laissent une certaine marge : 'En ce qui concerne la fréquentation, l’abri de nuit héberge entre 23 et 33 personnes par nuit depuis le début du mois.

Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers : le «Plan Grand Froid» activé dèsLe «Plan Grand Froid» destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté sera activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain inclus. Lire la suite ⮕

Une employée du CPAS d’Anderlecht agressée et menacée de mortCe lundi 30 octobre, un homme a menacé de mort une employée du CPAS d’Anderlecht, au nom de la religion. Lire la suite ⮕

L'Arabie saoudite se dit prête à accueillir le Mondial 2034 en hiver ou en étéLa fédération saoudienne de football s'est dit prête à accueillir la Coupe du monde de football 2034 en été ou en hiver, après l'annonce par la fédération internationale de football (FIFA) que le royaume du Golfe était le seul candidat à l'organisation du tournoi. Lire la suite ⮕

Affrontez l’hiver avec ces nouvelles sneakers tendances, en promotion jusqu’à -50% avec NikeCet hiver, restez fidèle à vos sneakers et offrez-vous des modèles montants. Ils vous apportent chaleur et confort pour affronter la baisse de températures. De nombreux modèles sont actuellement affichés à -50% avec Nike. Lire la suite ⮕

La poussière d’astéroïde a causé l’hiver de 15 ans qui a exterminé les dinosauresOn savait que l’impact d’un astéroïde sur la côte de l’actuel Mexique il y a 66 millions d’années avait causé l’extinction de trois-quarts du monde vivant, dont les dinosaures. Lire la suite ⮕

Sécurité d’approvisionnement: le pari de la Belgique pour passer l’hiver 2027-2028 au chaudCette année s'est tenue la troisième session d'enchères du CRM, qui vise à assurer la sécurité d'approvisionnement pour l'hiver 2027-2028. Lire la suite ⮕