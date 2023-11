Le pire est craint pour Nicolas Raskin, sorti sur civière ce week-end : l’ancien joueur du Standard pourrait

Nicolas Raskin n’a pas de chance cette saison. Alors qu’il avait déjà manqué plusieurs matches suite à une blessure musculaire, l’ancien Rouche pourrait de nouveau être absent des terrains pendant un long moment. Samedi alors qu’il venait de frapper, le Belge s’est directement allongé au sol, en grimaçant, signe que la douleur était intense.

Il est même sorti sur civière.La nature de la blessure n’est pas connue mais Philippe Clément a déclaré à nos confrères du Sun qu’il avait la crainte d’une blessure assez longue de celui qui avait marqué, à l’arrivée de l’ancien coach brugeois, son premier but. Le T1 espère le revoir à l’entraînement dans les prochaines semaines.

