Le personnel navigant de Brussels Airlines en grève en raison du non-respect des conventions collectives

Le personnel navigant de Brussels Airlines va faire grève les 1er, 2 et 3 décembre car l'entreprise ne respecte pas plusieurs conventions collectives, selon les syndicats. Le syndicat chrétien francophone a déjà appelé à la grève, a déclaré le secrétaire de la CNE, Didier Lebbe, jeudi. Selon Lebbe, cette décision a été prise de manière commune par les syndicats, mais le syndicat socialiste BBTK le nie. La raison de la grève est le non-respect des conventions collectives, explique-t-il.

Par exemple, la direction de la compagnie aérienne n'a pas consulté les représentants du personnel avant de publier les horaires du personnel. Les syndicats ne tolèrent pas non plus que les accords salariaux de 2020, lorsque la crise du coronavirus a entraîné une restructuration et la suppression de mille emplois, soient toujours en vigueur. Depuis lors, l'entreprise a pu présenter de meilleurs résultats financiers et a même connu son été le plus rentable de tous les temps





Depuis lors, l'entreprise a pu présenter de meilleurs résultats financiers et a même connu son été le plus rentable de tous les temps

