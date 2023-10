Le père du footballeur Luis Diaz activement recherché après son kidnapping

Plus de 120 soldats colombiens appuyés par des policiers ont continué dimanche à chercher le père du footballeur star de Liverpool Luis Diaz, kidnappé dans le nord du pays avec son épouse qui a, elle, été libérée par les forces de l'ordre samedi quelques heures après le rapt.

'Nous espérons sa libération rapide parce que nous sommes désespérés, nous sommes anxieux, nous n'avons aucune informations sur lui', a dit à l'AFP Olmer Díaz, oncle de l'attaquant colombien de Liverpool (Angleterre) et frère de l'otage.

Challenge La Meuse : voici nos 120 photos du Mémorial Stéphane DmyterkoLe Challenge La Meuse faisait escale à Herve ce samedi pour la 3e du Mémorial Stéphane Dmyterko. Retrouvez ici toutes nos photos de la course. Lire la suite ⮕

Les parents du footballeur Luis Diaz enlevés, sa mère secourueLa mère du footballeur colombien Luis Diaz, qui évolue à Liverpool, a été libérée samedi par la police après avoir... Lire la suite ⮕

Bruxelles souhaite plus de parkings de dissuasion en périphérie : « Ils doivent se situer le plus prèsPrésents depuis quelques années à Bruxelles, les parkings de dissuasion peinent à se remplir. Si leur nécessité est reconnue au parlement bruxellois, pour certains députés, il faut en créer davantage, mais hors de Bruxelles. Lire la suite ⮕

Journée internationale de l’Internet : Journée internationale de l’Internet: la vidéo de plus en plusLe streaming de vidéos est l’activité principale en ligne, et représente environ 65% de l’ensemble du trafic. Netflix a désormais dépassé YouTube Lire la suite ⮕

Diaz absent face à Nottingham après l'enlèvement de ses parents en ColombieLe joueur de football Luis Diaz est absent dimanche dans la rencontre de Premier League qui oppose son club de Liverpool à celui de Nottingham. Le Colombien vit une situation dramatique. Ses parents ont été enlevés en Colombie. Lire la suite ⮕

Les parents du joueur de Liverpool Luis Diaz enlevés : sa maman a été secourue, son père toujours recherchéLes forces de l’ordre ont trouvé la mère du joueur, mais son père reste introuvable. Lire la suite ⮕