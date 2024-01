Le patron de Boeing fait son mea culpa après un incident en plein vol

Le patron de Boeing, Dave Calhoun, a fait son mea culpa après un incident en plein vol vendredi dernier. On en a beaucoup parlé, une porte d’un Boeing 737 s’est ouverte en plein vol et a été arrachée de la carlingue à près de 5000 mètres d’altitude. Le drame a heureusement été évité : l’appareil a atterri en urgence et aucun passager n’a été blessé.

Mais économiquement, l’affaire ne fait pas celles du constructeur américain Boeing : des dizaines de Boeing 737 MAX-9, le modèle concerné, ont été cloués au sol. Les inspections se poursuivent et deux compagnies aériennes ont détecté des boulons mal resserrés, censés fixer les portes (ces fameuses portes condamnées dans certains appareils). C’est l’une d’entre elles qui s’est détachée. Que penser de cette histoire ? François Heureux refaisait le point avec un expert en aéronautique, Jean Collard, consultant pour la société d’investissement Whitestone. Tout d’abord, ils sont revenus sur l’incident en lui-mêm





