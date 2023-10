Le passager d’une voiture grièvement blessé lors d’une embardée à Grez-Doiceau : le jeune homme né en 2003 ne

Une voiture seule en cause a effectué une sortie de route, vendredi vers 01h00 du matin, au carrefour formé par la chaussée de Jodoigne et la rue Fond du Moulin, dans le bois de Beausart, à Grez-Doiceau.Le conducteur et deux passagers se trouvaient dans le véhicule lors de l’accident.

Le passager arrière, un jeune homme né en 2003 et domicilié à Incourt, a été très grièvement blessé. Son pronostic vital semblait fortement engagé au moment de sa prise en charge par les services de secours.La victime ne portait pas de ceinture de sécurité.Le conducteur, un Lasnois né en 2004, a été contrôlé positif au test d’alcoolémie.

