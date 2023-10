Le Parlement wallon révoque le greffier Frédéric Janssens, qui n’exclut pas un éventuel recours

Ce vendredi, le bureau du Parlement wallon a décidé, à l’unanimité, d’exclure le greffier Frédéric Janssens. Cela fait plus d’un an que celui-ci est suspendu. Le bureau de l’institution s’était réuni ce mercredi et a fait connaître sa décision par un communiqué ce vendredi : 'Le Bureau du Parlement de Wallonie, réuni le 25 octobre 2023, dans le cadre de la procédure disciplinaire à l’encontre de M.

Le greffier dispose désormais de 15 jours pour introduire un recours et la Chambre qui examine celui-ci a deux mois pour statuer. Un greffier trop présent L’affaire éclate à la fin de l’été 2022. Il y a d’abord des soupçons de harcèlement et de violence au travail qui pèsent sur Frédéric Janssens. L’homme dirige depuis 2009 l’administration de l’institution wallonne.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Le Parlement wallon exclut le greffier Frédéric JanssensCe vendredi, le bureau du Parlement wallon a décidé, à l'unanimité, d'exclure le greffier Frédéric Janssens. Le... Lire la suite ⮕

Le greffier Frédéric Janssens exclu du Parlement wallonLe Parlement wallon a pris la décision d'exclure son ancen greffier Frédéric Janssens après plusieurs mois de procédure disciplinaire le concernant. Lire la suite ⮕

Le Parlement wallon révoque le greffier Frédéric Janssens, qui n'exclut pas un éventuel recoursCe vendredi, le bureau du Parlement wallon a décidé, à l'unanimité, d'exclure le greffier Frédéric Janssens. Le... Lire la suite ⮕

Le Bureau du Parlement wallon révoque son ancien greffierLe Parlement de Wallonie a décidé de révoquer son ancien greffier, Frédéric Janssens, visé depuis plusieurs mois par une procédure disciplinaire. Lire la suite ⮕

Sophie Janssens gaat Peter Pan spelen: musicalproducenten kiezen weer vaker voor beste kandidaat in plaats vanEen meisje dat Peter Pan speelt, en een voormalig balletdanser die het tot Kapitein Haak schopt: Antwerpenaren Sophie Janssens (23) en Nordin De Moor (38) dragen de nieuwe familiemusical Peter Pan. Daarmee gaan de hoofdrollen niet naar BV’s, maar gewoon naar de meest geschikte kandidaten. Lire la suite ⮕

Frédéric François dédicacera son dernier album à la Fnac de Charleroi ce samediCe samedi 28 octobre, Frédéric François sera présent à la Fnac de Charleroi. Il dédicacera son nouvel album « On a tous besoin d’aimer ». Lire la suite ⮕