Le Parlement wallon exclut le greffier Frédéric Janssens

Ce vendredi, le bureau du Parlement wallon a décidé, à l'unanimité, d'exclure le greffier Frédéric Janssens. Le bureau de l'institution s'était réuni ce mercredi et a fait connaître sa décision par un communiqué ce vendredi: 'Le Bureau du Parlement de Wallonie, réuni le 25 octobre 2023, dans le cadre de la procédure disciplinaire à l’encontre de M.

Ils ont notamment expliqué que le greffier traitait certains fonctionnaires de 'moins que rien', 'sous-merde', 'pute alcoolique'… Un enregistrement permet même d’entendre le greffier menacer quelqu’un en lui disant : 'Tu passes chez ton cardiologue ce soir, tu es à la morgue à midi'. Une dizaine de plaintes ont été déposées contre le greffier à l’auditorat du travail de Namur.

