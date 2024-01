Le Parlement européen approuve l'interdiction de la publicité trompeuse sur la durabilité

Avec une majorité écrasante, le Parlement européen a approuvé l'interdiction de la publicité trompeuse sur la durabilité. Le vert doit désormais être vraiment vert. En Europe, il existe 230 écolabels, dont seulement la moitié peuvent être vérifiés. Le reste est du 'greenwashing' : ils trompent le consommateur soucieux de l'environnement. À partir de 2025, cela sera terminé.

Le Parlement européen a approuvé la directive avec une majorité écrasante de 593 voix pour, 21 voix contre et quatorze abstentions, qui vise à améliorer l'étiquetage des produits et à interdire l'utilisation de fausses allégations environnementales. Les États membres doivent encore donner leur approbation finale, mais cela est une formalité





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Charles Michel sera tête de liste MR à l’EuropeCharles Michel quittera la présidence du Conseil européen pour mener la liste MR aux élections européennes.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Accès aux soins : la Belgique, un des pires élèves en EuropeLe système de santé belge est qualifié de très inégalitaire avec une accessibilité qui s’est dégradée pour les plus bas revenus depuis la crise de 2008. Cet article examine si la situation s'est améliorée pour les classes les plus défavorisées en Belgique en termes d'accès aux soins et de coût.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Jacques Delors, Monsieur Europe, est décédéL’Union européenne a perdu l’une de ses grandes figures. Jacques Delors s’est éteint ce mercredi 27 décembre. Il...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Plongez dans vos souvenirs de Noël à la télé avec DécrypteDécouvrez comment la période de Noël à la télévision a évolué au fil des décennies et quels sont les ingrédients d'une programmation réussie à l'approche des fêtes de fin d'année. Sélectionnez votre année de naissance et obtenez un article personnalisé.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La Flandre assume la présidence temporaire de l'UE en collaboration avec la BelgiqueLors d’une rencontre de presse organisée à Anvers, Jan Jambon (N-VA) a déclaré devant une septantaine de journalistes européens que la Flandre assumait la présidence temporaire de l’UE 'en collaboration' avec la Belgique.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Jeudi en Prime : Paul Magnette veut défendre le travail et éviter de gouverner avec les LibérauxPaul Magnette, le Président du PS, était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une. A quelques mois des...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »