Le Pape défend la solution à deux Etats pour résoudre le conflit

'Chaque guerre est une défaite. Rien ne se résout par la guerre. Rien. Tout se gagne par la paix, avec le dialogue', a martelé le chef de l'Eglise catholique au cours d'un entretien accordé à la télévision publique italienne, Rai. L'octogénaire défend de longue date une solution à deux Etats pour résoudre le conflit israélo-palestinien: un Etat pour Israël et un pour la Palestine.

Une forte suivie d'une plus forte encore, et cela se répète', a encore déploré le souverain pontife. Cependant, il est question de 'deux peuples qui doivent vivre ensemble'. Il y a pourtant, selon le Pape François, 'une solution intelligente' pour cela: 'Deux peuples, deux Etats. Les accords d'Oslo stipulent: 'deux Etats bien délimités et Jérusalem avec un statut spécial''.

