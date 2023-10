Le Palestinien interpellé parce qu’il aurait menacé de commettre un attentat relâché après audition

Le Palestinien de 23 ans interpellé parce qu’il aurait menacé de commettre un attentat a été relâché après avoir été interrogé par la police, fait savoir le parquet de Bruxelles. L’enquête a montré qu’il n’aurait aucun lien avec des activités terroristes. En outre, des doutes subsistent quant à la gravité de ses déclarations.

Mohammed A., 23 ans, avait déposé une demande d’asile en Belgique le 26 septembre. Il était censé se présenter à nouveau le lendemain, mais n’en a rien fait. Mardi, il s’est à nouveau présenté à un organe officiel et aurait déclaré qu’il voulait mourir en martyr.ce qui implique que toutes les unités de police du pays se sont mises à sa recherche.

