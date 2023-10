Le Palestinien interpellé à Bruxelles laissé libre après son audition

Le Palestinien de 23 ans interpellé parce qu'il aurait menacé de commettre un attentat a été relâché après avoir été interrogé par la police, fait savoir jeudi soir le parquet de Bruxelles. L'enquête a montré qu'il n'aurait aucun lien avec des activités terroristes. En outre, des doutes subsistent quant à la gravité de ses déclarations. Mohammed A.

L'homme aurait appris que toute sa famille était morte à Gaza. Il a été immédiatement signalé à l'échelle nationale, ce qui implique que toutes les unités de police du pays se sont mises à sa recherche. Mercredi vers 12h30, la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a pu l'appréhender dans un hôtel d'Anderlecht.

