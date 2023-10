Le paiement des horodateurs par carte bancaire est annoncé à Liège : « On y travaille, ça va arriver »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

EuroMillions (résultats du 27 octobre 2023) : incroyable, une nouvelle personne devient millionnaire cette semaine, un Belge heureux, voici les numéros qu’il fallait cocher Très mauvaise surprise pour Tamara en ouvrant le coffre de son véhicule : elle découvre un petit trou... qui lui coûte 10.000 euros !

Le voyage en avion d’Heather, 38 ans, ne devait pas se passer comme ça : « C’est une affaire exceptionnellement grave » « Oui, j’ai fait des excès de vitesse, mais je roulais bien ! » : Samuel, 18 ans, est sorti indemne de l’accident avec sa Renault Mégane, les deux passagers à l’arrière n’ont pas eu cette chance… headtopics.com

Olga Nazarenko, une enseignante russe de 48 ans, critiquait ouvertement Vladimir Poutine et sa politique : elle est décédée dans des circonstances suspectes, « elle serait tombée d’un arbre »Déborah Géradon réagit à la menace qui plane sur l’extension du tram vers Jemeppe : « Avec 15.

Geoffrey Provost (25) tué par un coup de couteau porté «à l’aveugle» lors d’une violente bagarre à Liège: il s’est vidé de son sang en moins de trois minutes Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté des photos d’adolescentes nues avec un faux profil Facebook headtopics.com

Déborah Géradon réagit à la menace qui plane sur l’extension du tram vers Jemeppe : « Avec 15.000 étudiants, Jemeppe est une zone de chalandise, ce serait incohérent de s’en passer »

Lire la suite:

sudinfo_be »

Politik : les Rencontres internationales du film politique sont de retour à Liège pour une troisième éditionLes Rencontres internationales du film politique se dérouleront du 28 novembre au 3 décembre au cinéma Sauvenière et... Lire la suite ⮕

| 15 athlètes et 3 équipes de la province de Liège sélectionnés par le Gouvernement pourDans le cadre du projet Wallonie Ambitions Or, plusieurs ambassadeurs ont été choisis par le Gouvernement dans le but de constituer un réseau qui participe au rayonnement de la Wallonie et à la promotion de ses infrastructures sportives. Lire la suite ⮕

Disparition inquiétante à Liège: avez-vous vu Ingrid, surnommée «Lilou», âgée de 35 ans?Le 28 août 2023, Ingrid Da Palma Jesus, une femme âgée de 35 ans, a été vue pour la dernière fois rue de la Cathédrale à Liège. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Lire la suite ⮕

Chantier du tram à Liège: les commerçants jugent insuffisantes les primes compensatoiresLes commerçants de la Ville de Liège, affectés par le chantier du tram, recevront un total de six millions d'euros de primes pour l'année 2023. Ce montant s'ajoute aux 11 millions déjà attribués pour l'année 2022. C'est ce qu'a décidé, mardi, le collège communal de Liège. Lire la suite ⮕

Tram à Liège: l’extension vers Seraing menacéeLe tram liégeois est une histoire pleine de rebondissements, retards et procédures financières. Cette fois, c’est une extension Lire la suite ⮕

Un nouveau livre sur les sorcières au Pays de LiègeAlors que vitrines, villes et villages se parent de décorations sur le thème d’Halloween, voici un livre qui... Lire la suite ⮕