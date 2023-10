Le nombre de cellules vides baisse à Namur, mais augmente à Dinant, Ciney, Couvin, Andenne et Beauraing

L’axe Ange-Fer compte de plus en plus de cellules vides, mais s’en sort bien face à d’autres centres-villes wallons. - V.L.Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les travaux de la rue de Bouillon à Beauraing sont le cauchemar des commerçants : « On n’a plus que quelques habitués, sinon c’est mort » Toujours pas de fumée blanche pour la sécurisation du passage à niveau de La Couvinoise : « Le dossier suit son cours mais les avancées dépendent surtout de la zone commerciale »

Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest ! « La frite qui plé » fait revivre la friterie de la Nationale 4 à Beuzet, plus d’un an après sa fermeture headtopics.com

– Coupe AWBB : Basket 3x3 | Belgrade veut renouveler son titre en Coupe AWBB mais Ciney et LoyersLes Namurois ont modifié leur quatuor mais restent favoris alors que Ciney et Loyers, demi-finalistes l’an dernier, sont de sérieux outsiders. Lire la suite ⮕

Les Jardins « ensorcelés » de la Ramée, à Couvin, organiseront une balade guidée ce 1er novembreLes Jardins « ensorcelés » de la Ramée, à Cul-des-Sarts (Couvin), proposeront une balade guidée le 1er novembre pour vous faire découvrir les plantes de sorcières. Lire la suite ⮕

Manage s’est fait peur à Couvin-Mariembourg: «Loin d’être sans tracas»Il n’était plus question pour Manage de gaspiller en visite à Couvin-Mariembourg comme ce fut le cas une semaine plus tôt en prenant le 2-2 à l’entame des arrêts de jeu contre Beloeil. Lire la suite ⮕

football provincial namurois : Tous les résumés des matches de ce week-end en P2 Namur: Wépion et Rhisnes seRetrouvez notamment ci-dessous le large résumé de la rencontre Wépion-Rhisnes, en P2A Namur. Lire la suite ⮕

les matches du week-end : Tous les résumés des matches de ce week-end en P4 Namur: trois premiers points pourRetrouvez ci-dessous toutes les dernières infos sur les quatre séries de P4 Namur. Lire la suite ⮕

L’UR Namur enchaîne pour la première fois de la saison: un premier but pourLes Namurois ont pu compter sur leurs anciens Visétois Yady Bangoura, enfin buteur, et George Alalabang pour sanctionner Visé (2-0) et distancer au classement ce rival direct. Lire la suite ⮕