Le nombre d'étudiants en soins infirmiers en baisse en Belgique

C’est une réalité depuis quelques années maintenant : il y a un besoin criant de personnel infirmier sur le terrain. Or, la formation pour devenir infirmier séduit de moins en moins les jeunes. En termes d’inscriptions pour le bachelier 'infirmier responsable de soins généraux' (études supérieures en 4 ans), les chiffres sont parlants. En Wallonie et à Bruxelles, 3325 étudiants s’étaient inscrits pour la première fois en soins infirmiers en 2014. Ils n’étaient plus que 2556 en 2021.

Comment expliquer cette chute dans les inscriptions ? Il y a tout d’abord le fait qu’en septembre 2016, la durée du cursus est passée de trois à quatre ans. 'Depuis 2016, on a perdu environ 25% d’étudiants en première année, explique Yannick Dubois le directeur de l’EPHEC Santé à Bruxelles où l’on forme des infirmiers bacheliers. En période de Covid, cela avait monté un petit peu et là ça baisse de nouveau'. Pour ce directeur, la profession souffre aussi d’un problème de réputation. 'On en a une image qui est assez fausse et incomplèt





