Le Mois du Doc débute ce 1er novembre en Brabant wallon

Le Mois du Doc est de retour pour une 6e édition : en novembre, le cinéma documentaire belge francophone sera une nouvelle fois à l’honneur à l’initiative du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Une mise en lumière de la richesse et de la diversité de notre cinéma du réel, à vivre au travers de projections, rencontres et événements aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi en TV, en VOD et en podcast.

Filmer à hauteur du vivant, ni en surplomb, ni en deçà », exprime Jorge León qui parraine cette 6ème éditionDans les sallesAu programme, près de 200 séances sont proposées dans différents espaces de diffusion (cinémas, centres culturels, bibliothèques, ASBL…) à Bruxelles et en Wallonie, offrant ainsi la possibilité aux publics de découvrir près de 90 films, traitant de thématiques actuelles :...

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Etterbeek tentera de déjouer les favoris du Sporting Bruxelles:C’est la seule rencontre de ces quarts de finale opposant une équipe de première provinciale à une équipe de seconde provinciale. Un niveau d’écart mais deux équipes en très grande forme. Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Opposition entre les deux derniers vainqueurs de la Coupe, Lasne OhainLasne Ohain – Auderghem, une affiche que l’on a déjà vue en championnat cette saison. Cette rencontre avait vu les deux équipes se quitter dos à dos (1-1). Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Le Léopold Uccle est prêt physiquement à accueillir Waterloo: «La CoupeEn championnat, le 8 octobre dernier, le match opposant Waterloo au Léopold Uccle s’était soldé sur le score d’un partout avec des buts signés Théo Gaulard et Laurent Jamotte. Lire la suite ⮕

Indexation des loyers énergivores en Wallonie, taux d’intérêt : voici ce qui change ce 1er novembreComme chaque mois, plusieurs nouveautés entrent en application en Belgique. Ce 1er novembre ne fait pas exception. Voici... Lire la suite ⮕

Challenger de Bergame – David Goffin passe le 1er tourDavid Goffin, 110e mondial, continue sa quête de points en vue de remonter au classement ATP afin de ne pas devoir disputer... Lire la suite ⮕

Sander Gillé et Joran Vliegen face aux Russes Khachanov et Rublev au 1er tour du doubleSander Gillé et Joran Vliegen jouent le double de l'ATP Masters 1000 de Paris, le tournoi de tennis disputé en salle au Palais Omnisports de Bercy sur surface dure et doté de 5.779.335 euros. Lire la suite ⮕