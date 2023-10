Le ministre Pierre-Yves Dermagne annonce une réforme «en profondeur» de la procédure des actions collectives

Les actions collectives permettent à des consommateurs de se regrouper autour d’un représentant de groupe qui va intenter une action collective en justice.

Ensuite, l’accélération de la procédure sera également rendue possible en permettant l’application de la procédure des débats succincts. Quant à la phase de négociations, le représentant de groupe des consommateurs (ou PME) lésés, pourra faire valoir le manque de réaction de la partie adverse.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Une proposition de réforme pour faciliter l’accès aux actions collectives en justiceLe ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), propose une réforme des actions collectives en justice. Une possibilité qui s’offre aux Belges depuis 2014. Les nouvelles mesures permettront d’accélérer la procédure, mais également d’en réduire le coût aujourd’hui exorbitant. Lire la suite ⮕

Le journaliste sportif belge Pierre Vandersmissen est décédé ce mercrediLa triste nouvelle est tombée ce mercredi. Lire la suite ⮕

Les syndicats dénoncent des licenciements « à la chaîne » aux CHU Brugmann et St-Pierre de BruxellesLes syndicats dénoncent une « ambiance de travail délétère » au sein du service des ressources humaines et des « licenciements à la chaîne ». Lire la suite ⮕

De pc heeft schaar en lijmpot vervangen, maar voor ‘De Standaard’ schrijven blijft knippen en plakkenOndertussen wonen we al drie jaar in het ‘rusthuis’. Ik denk niet meer aan thuis, thuis is nu hier voor mij. Sinds enkele maanden woont mijn man in de gesloten afdeling. Hij toonde te veel ‘wegloopgedrag’ en de verpleegsters vreesden dat hij in de rubriek ‘opsporing verzocht’ zou terechtkomen. Lire la suite ⮕

Deux anciennes patientes en soin psychiatriques viennent en renfort des équipes soignantes, à MonsIsabelle, 56 ans et Maïté, 39 ans, sont passées de l’autre côté de la barrière. Durant plusieurs années de leurs... Lire la suite ⮕

Katelijne en Waver vieren Halloween met griezelwandeling en themafeestNet als op heel wat andere plaatsen kan je de komende dagen ook in Sint-Katelijne-Waver griezelen en feesten naar aanleiding van Halloween. Zo organiseert Triple C’s in Onze-Lieve-Vrouw-Waver al voor de derde keer een Halloweentocht op haar domein en pakt ook Rio Club uit met een themafeestje. Lire la suite ⮕