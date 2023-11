Le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 8.796 morts

Selon le ministère, 2.290 femmes figurent aussi parmi ces morts recensés depuis le 7 octobre. Le précédent bilan publié mardi faisait état de 8.525 morts.

Le 7 octobre dernier, des commandos du Hamas ont infiltré le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, menant une attaque sanglante contre des civils d'une ampleur et d'une violence jamais vues depuis la création d'Israël en 1948. Quelque 1.400 personnes ont perdu la vie durant cette attaque et plus de 200 otages (Israéliens, binationaux et étrangers) sont encore aux mains du mouvement islamiste palestinien.

