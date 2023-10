«Le meilleur pâtissier»: des gâteaux terrifiants pour un numéro spécial Halloween

Pour la septième année consécutive, « Le meilleur pâtissier » se met à l’heure de Halloween. Un thème devenu récurrent au fil des saisons, mais qui n’a pas toujours été présent dans l’émission. De 2012 à 2016, le concours mettait l’accent sur des thématiques beaucoup plus classiques et techniques (les tartes, les meringues, les biscuits, le chocolat, les entremets, etc.).

À cette occasion, le jury dégustera leurs créations au beau milieu de la forêt enchantée du château. Dans l’épreuve technique, les participants devront reproduire un chaudron bouillant, gâteau tout droit sorti du vieux grimoire de Mercotte. Enfin, pour l’épreuve créative, ils seront jugés par le chef François Perret. Leur défi ? Représenter leur plus grande peur à travers un dessert aussi savoureux que terrifiant.

Les Peak Barrel Aged 2023 ont débarqué à la brasserie de WaimesBières d’exception en approche ! La brasserie Peak, située à Waimes, sort deux versions de Peak Barred Aged, ces bières affinées en fûts de chêne ayant contenu de l’alcool. Cette année, on a droit à une version de la triple au cognac et une autre au rhum. Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

D1A : les Gantois assomment le Standard en sept minutes (3-1) et montent sur le podiumLa Gantoise a dominé le Standard de Liège dimanche (3-1) lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. À la Ghelamco Arena, un temps fort de sept minutes a suffi aux hommes de Hein Vanhaezebrouck pour inscrire trois buts. Le Standard a raté deux pénaltys. Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : à Avdiivka, les hommes de Poutine ont probablement subi les pertes les plus élevées de la Russie en 2023Une troisième session de pourparlers soutenus par l'Ukraine pour mettre un terme à l'invasion russe débute samedi à... Lire la suite ⮕

Le Braxgata et le Racing se replacent derrière le Léopold, toujours invaincuVainqueur 7-2 de son derby bruxellois face au White Star, le Léopold a encore accentué son avance en tête du championnat de division d'Honneur, dimanche au terme de la 9e journée de l'ION Hockey League. Lire la suite ⮕

Halloween, toboggans, technologie...: voici les quatre bons plans pour votre dimanche en famille ou entre amisVous cherchez une activité pour ce dimanche? Voici les quatre bons plans pour votre dimanche en famille, entre amis... Lire la suite ⮕