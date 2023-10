Le marché de Flawinne est définitivement supprimé

En raison de l’absence d’ambulants, la Ville de Namur a communiqué ce lundi qu’elle était contrainte de supprimer définitivement le marché de Flawinne.

Les horaires des autres marchés de la commune sont les suivants : place do Bia Bouquet à Belgrade les lundis de 8h à 13h; traverse des Muses (anciens Abattoirs) à Bomel les lundis de 15h à 18h (18h30 en période estivale, d’avril à fin septembre); place Louise Godin à Salzinnes les mardis de 8h à 13h; avenues Bovesse et Jean Materne, places de la Wallonie et de la Patinoire et rue d’Enhaive à Jambes les jeudis de 8h à 13h; chaussée de...

