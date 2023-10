Le manque de place dans les crèches du Centre, un calvaire pour cette maman : « J’ai appelé 15 crèches avant

Clara, maman d’Aria, a essuyé de nombreux refus avant de trouver une place pour sa fille à la crèche. - AFP/D.R.Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo) Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand frisson d’Halloween» (vidéo)Les Louviérois n’ont plus que deux petites semaines à patienter: l’ouverture du KFC de La Louvière se...

La Librairie du Moulin déménage… 20 mètres plus loin, à La Louvière : « Dès l’aube, nous sommes un repère pour les gens du quartier » Yoan, 32 ans, ne cesse de se faire contrôler par la police à Ecaussinnes: « Ils nous ont interdit de filmer leur intervention ! » headtopics.com

Les Louviérois n’ont plus que deux petites semaines à patienter: l’ouverture du KFC de La Louvière se précise!

Lire la suite:

sudinfo_be »

La Fédération Wallonie-Bruxelles valide 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à BruxellesLe gouvernement de la Fédération a validé jeudi le résultat d’un appel à projets qui permettra de créer plus de 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à Bruxelles, et éliminer ainsi les zones en tension démographique pour les écoles. Lire la suite ⮕

Se faire inhumer avec son animal de compagnie : bientôt permis en WallonieAprès avoir passé une bonne partie de leur vie avec leur animal de compagnie, certaines personnes désirent poursuivre... Lire la suite ⮕

Sandro Tonali suspendu pour 10 mois par la fédération italienne de footballSandro Tonali a été sanctionné de 10 mois de suspension et de 8 mois de mise à l'épreuve par la fédération italienne de football (FIGC) dans la cadre de l'affaire des paris sportifs. La FIGC en a fait l'annonce jeudi. Le joueur de Newcastle suit Nicolo Fagioli, le milieu de terrain de la Juventus suspendu pour 7 mois le 17 octobre dernier. Lire la suite ⮕

Santé mentale : la Wallonie va se doter d’un plan stratégique quinquennalLe gouvernement wallon a approuvé jeudi en 3e et dernière lecture un projet de décret visant à renforcer la santé mentale en Wallonie, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Lire la suite ⮕

Thomas Dermine (PS) à Jeudi en Prime veut démonter les clichés nationalistes flamands sur la WallonieThomas Dermine, secrétaire d’Etat à la relance et aux investissements (PS) était l’invité de l’émission Jeudi en... Lire la suite ⮕

Thomas Dermine (PS) à Jeudi en Prime démonte les clichés nationalistes flamands sur la WallonieThomas Dermine, secrétaire d’Etat à la relance et aux investissements (PS) était l’invité de l’émission Jeudi en... Lire la suite ⮕