Le livre pour améliorer vos relations

La psychothérapeute britannique Philippa Perry répond dans son nouveau livre aux questions sur la façon d'améliorer la qualité des relations : celles avec votre partenaire, votre famille, vos amis et peut-être la plus importante, celle avec vous-même. Nous partageons un chapitre de 'Le livre que tout le monde que vous aimez devrait lire'. Auparavant, Philippa Perry avait déjà écrit le best-seller 'Le livre que vous auriez aimé que vos parents lisent'.

Après ce livre immensément populaire sur l'éducation, elle s'est concentrée sur la question : comment gérer les relations les plus importantes de votre vie ? Les relations et leur qualité sont en effet ce qui compte dans notre vie. Il est beaucoup plus facile d'avoir une existence heureuse lorsque les relations entre vous et les personnes qui vous entourent sont bonnes. Ces bonnes relations ne viennent pas naturellement pour la plupart d'entre nous, donc les conseils de Philippa Perry sont plus que bienvenus. Dans le chapitre ci-dessous, la psychothérapeute présente deux cas de personnes qui cherchent la cause de leurs problèmes au mauvais endroit





