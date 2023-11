Le Léopold bat le Braxgata et porte son avance à 11 points, Uccle surprend le Watducks

01-11-23 20:16:00 / La source: rtlinfo

La tête d'affiche de la 10e journée de l'ION Hockey League entre le Léopold, leader au classement, et le Braxgata, l'un de ses 3 plus proches poursuivants (avec la Gantoise et le Racing), mais déjà relégués à 10 points avant la rencontre, n'a pas permis aux Anversois d'infliger au club bruxellois sa première défaite de la saison, dimanche à...