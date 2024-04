Le jambon et les additifs : faut-il choisir les jambons 'sans nitrites' ?

En théorie, le jambon devrait être gris comme du rôti de porc. Mais pour plaire aux consommateurs, on lui donne une nuance rose en lui ajoutant des additifs, dont le fameux E250, parfois mentionné comme 'sel de nitrite' ou 'nitrate de sodium'. Un additif dont on parle beaucoup, car il aurait une incidence sur le cancer colorectal.

Faut-il donc choisir les jambons 'sans nitrites', et pourquoi cela coûte plus cher ? Benjamin Maréchal a mené l’enquête avec l'expertise de Brigitte Lefèvre, traiteuse pour 'Jambon Lefèvre & Dupont'.L'experte va tester trois jambons différents qui viennent du supermarché : le jambon d'épaule, le jambon cuit à l'os et le jambon dégraissé sans nitrite.'Il n'y a pas de muscles du tout, c'est vraiment de la reconstitution', explique Brigitte, concernant le jambon d'épaule. Elle ajoute qu'elle ne retrouve pas non plus le goût du jambo

