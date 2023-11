Le Hamas annonce la mort de 7 otages 'dont 3 étrangers' dans le bombardement de Jabaliya

'Mort de sept détenus civils, dont trois détenteurs de passeports étrangers, dans le massacre hier de Jabaliya', dans la bande de Gaza, ont indiqué les brigades Ezzedine al-Qassam dans un message sur Telegram. Le 7 octobre, des commandos du Hamas ont infiltré le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, menant une attaque sanglante contre des civils d'une ampleur et d'une violence jamais vues depuis la création d'Israël en 1948.

Quelque 1.400 personnes ont perdu la vie durant cette attaque et plus de 200 otages sont encore aux mains du mouvement islamiste palestinien. De son côté, Israël a répliqué en pilonnant la bande de Gaza, faisant plus de 8.500 morts parmi les Palestiniens. Mardi, un bombardement israélien dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, a tué au moins 50 personnes, d'après un bilan d ministère de la Santé du Hamas.

