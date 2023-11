Le gouvernement du Hamas annonce 195 morts dans les frappes d’Israël au camp de réfugiés de Jabaliya

KHAN YUNIS, GAZA - OCTOBER 26: A view of the area in the city of Khan Yunis, Gaza where some buildings collapsed or heavily damaged in Israeli airstrikes on October 26, 2023.

Civilians tried to save victims of the attacks trapped under rubble. (Photo by Mustafa Hassona/Anadolu via Getty Images)Parcs fermés, trains supprimés...: comment la Belgique se prépare à la tempête CiaránLes vacances de Toussaint ont débuté: quels seront les prochains congés scolaires en 2023-2024 ?

Le Hamas annonce la mort de 7 otages 'dont 3 étrangers' dans le bombardement de JabaliyaLa branche militaire du Hamas, qui contrôle le territoire palestinien de la bande de Gaza, a annoncé mercredi que sept otages dont 'trois détenteurs de passeports étrangers' avaient été tués mardi dans le bombardement israélien qui a visé le camp de réfugiés de Jabaliya. Lire la suite ⮕

Gaza: Tsahal confirme avoir bombardé Jabaliya, pour tuer un commandant du HamasL'armée israélienne a confirmé avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza mardi, affirmant y avoir tué un commandant du Hamas qui était, selon elle, un des responsables de l'attaque lancée en Israël par le mouvement palestinien le 7 octobre. Lire la suite ⮕

Camp de réfugiés de Jabaliya: l'Onu dénonce une nouvelle 'atrocité' à GazaLe chef des opérations humanitaires de l'Onu Martin Griffiths a dénoncé mercredi le bombardement du camp de réfugiés de Jabaliya qui a fait des dizaines de morts, décrivant 'la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza'. Lire la suite ⮕

– Gaza : Nouvelle frappe israélienne contre le camp de Jabaliya, l’ONU dénonce 'une nouvelle atrocité'La défense civile à Gaza a annoncé que l’armée israélienne avait de nouveau frappé mercredi le camp de réfugiés de... Lire la suite ⮕

L'ONU estime que les bombardements de Jabaliya 'pourraient être des crimes de guerre'Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU estime mercredi que les bombardements par Israël du camp de réfugiés... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : le Hamas annonce la mort de 7 otages 'dont 3 étrangers' dans le bombardement de JabaliyaLe branche militaire du Hamas a annoncé mercredi que sept otages dont 'trois détenteurs de passeports étrangers' avaient... Lire la suite ⮕