Une fois de plus, le Goat Blues Festival enflammera le centre culturel de Sivry, le 11 novembre prochain pour sa troisième édition. Et une fois encore, les organisateurs promettent une soirée mémorable avec trois concerts d’artistes de renom.La soirée débutera à 19h avec le groupe The Thyle’s Band. Les cinq musiciens honorent les racines du blues en apportant une touche personnelle.À 20h30, Marc Lelangue prendra le relais sur la scène.

Il est aussi connu pour ses remarques et commentaires humoristiques qui agrémentent ses concerts. Cerise sur le gâteau : il sera accompagné par Steven Debruyn harmoniciste emblématique du blues belge.Enfin, à 22h, la scène sera en feu avec la performance de Howlin Bill and the Burners. Leur recette est simple : un mélange de Blues, de Rock’n’Roll, de Boogie, de Rockabilly, et même de Rythm’n’Blues.

– P2B/COUPE DU HAINAUT : Foot féminin | Avec une victoire 12-4 contre Sivry, Marbaix a fait leLes filles de Jean-Pierre Dorzee étaient en démonstration ce samedi. Elles ont enfilé douze buts à Sivry et ont pris la troisième place du classement dans la foulée et ce, quatre jours seulement avant d’en découdre en Coupe du Hainaut! Lire la suite ⮕

Le festival « Bruxelles sur Scènes » remonte sur les planches dès mercrediLe festival « Bruxelles sur Scènes », organisé par l’office du tourisme bruxellois visit.brussels et la Commission communautaire française (Cocof), lève le rideau ce mercredi. Lire la suite ⮕

Le festival 'Bruxelles sur Scènes' remonte sur les planches dès mercrediLe festival 'Bruxelles sur Scènes', organisé par l'office du tourisme bruxellois visit.brussels et la Commission communautaire française (Cocof), lèvera le rideau dès mercredi. Lire la suite ⮕

Battues communales dans le bois Paul Furlan à Rance, les dates et les modalités sont connues : « Il y aSivry-Rance est devenue propriétaire du Bois de la ville de Thuin, rebaptisé Bois Paul Furlan voici quelques semaines. À « l’abandon » depuis plus d’un an, le bois doit être réaménagé au niveau flore, faune et sylvicole. Deux battues sont organisées. Lire la suite ⮕

Grâce à Roman, d’Elouges, le festival de Dour a sa nouvelle identité visuelle: « Très fier quand j’ai apprisAprès un appel aux artistes, le festival de Dour a choisi sa nouvelle identité visuelle. Et c’est un Elougeois qui en est à l’origine. Lire la suite ⮕

Le festival du film européen revient à Virton pour la 43e fois du 9 au 18 novembreLe festival du film européen va animer la ville de Virton, pour la 43e fois, à partir du jeudi 9 novembre. Tous les ans depuis 1979, les journées d’après Toussaint sont rythmées aux films européens sur l’écran du Patria. Lire la suite ⮕