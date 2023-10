Le gérant de deux Proxy Delhaize à Braives et Strée en colère après l’annonce de l’interdiction de vente de

À partir du 1er juillet 2025, il sera interdit de vendre des cigarettes dans les grandes surfaces de plus de 400 m². Ainsi en a décidé le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, dans le cadre de son plan anti-tabac qui prévoit aussi une hausse des taxes et un renforcement des contrôles.Une décision qui a déjà fait réagir vertement la Fédération du Commerce Comeos et le géant du tabac, Philip Morris.

Actuellement, cette vente représente environ 2 % de notre chiffre d’affaires total annuel, soit environ 180.000€. Par contre, pour le magasin de Liège, cela représente 7 % du chiffre d’affaires global, mais là je pourrai toujours en vendre », détaille Maxime Beauduin.« J’ai acheté une machine pour la vente de cigarettes à Braives. Elle a été amortie. Mais je viens d’acheter une nouvelle machine à 12.000€ pour le magasin de Strée.

Les élèves des écoles communales de Braives ont reçu une gourde gratuiteLa commune de Braives et Intradel ont distribué des gourdes d’eau dans les écoles. Les élèves ont aussi eu des activités pour les sensibiliser à la consommation de l’eau du robinet. Lire la suite ⮕

La police intervient lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal à SchaerbeekLa police est intervenue samedi vers 13h00 lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal, indique le collectif qui regroupe des sympathisants, travailleurs et syndicalistes. Lire la suite ⮕

Action de solidarité au Delhaize Chazal à Schaerbeek : la police intervientLa police est intervenue samedi vers 13h00 lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal, indique le collectif qui... Lire la suite ⮕

Voici les 14 faillites annoncées en province de Namur et dans la Botte du Hainaut cette semaine14 faillites ont été annoncées cette semaine pour le Namurois et la Botte. Des sociétés de Strée, Namur (2), Saint-Servais, Gembloux (2), Sambreville, Fosses-la-Ville, Sombreffe, Jemeppe-sur-Sambre (2), Hamois, Dinant et Walcourt sont concernées. Lire la suite ⮕

Carton pour « Les Jardins de Berloz » ce week-end pour la vente de chrysanthèmesDerniers jours ces lundi et mardi des ventes de chrysanthèmes de toutes les couleurs dans le champ des « Jardins de Berloz » de 10h à 18h. Le champ constitué de 2.400 chrysanthèmes a connu un succès fou ! Lire la suite ⮕

La vente de Bruges, une idée cadeau pour les fêtesLe coup franc de Frédéric Larsimont, chef foot, au terme de cette nouvelle journée de championnat en Division 1A. Lire la suite ⮕