Le générateur d'un grand hôpital de Gaza cesse de fonctionner

Par conséquent, la station d'oxygène de l'hôpital a cessé de fonctionner, de même que la ventilation et l'air conditionné. Les frigos, qui doivent permettre de préserver les corps de défunts, ne fonctionnent plus non plus.

Le ministère avait déjà mis en garde mardi que les générateurs des deux plus grands hôpitaux de la bande de Gaza manquaient de carburant et n'étaient plus qu'à quelques heures de stopper leurs activités. Il n'est pas établi si les générateurs de l'autre grand hôpital, Al-Shifa dans la ville de Gaza, fonctionnent encore.

