Le fils aîné Trump se défend au procès civil qui menace l'empire familial

L'audition du fils aîné de l'ancien président américain a inauguré un défilé du clan familial qui se poursuivra avec Eric Trump, puis Donald Trump lui-même et Ivanka Trump, laquelle a cependant introduit un recours pour ne pas témoigner.

Costume bleu foncé, chemise claire et cravate rose, Donald Trump Jr a confirmé son rôle au sommet de la Trump Organization, une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel de logements et de bureaux, des hôtels de luxe ou des golfs dans le monde entier.

Un étudiant arrêté à New York pour des menaces visant des camarades juifsUn étudiant de l’Etat de New York doit être présenté mercredi à la justice pour des menaces de meurtre en ligne à l’encontre de ses camarades juifs, dans un contexte de crainte de montée des crimes antisémites et racistes avec la guerre au Proche-Orient. Lire la suite ⮕

‘Trump too small’: Hooggerechtshof VS buigt zich over schunnige anti-Trump T-shirtsHet Amerikaanse Hooggerechtshof, dat doorgaans met uitspraken over ernstige dossiers in het nieuws komt, moet zich woensdag over een kleine zaak buigen: T-shirts die de spot drijven met Donald Trump. Lire la suite ⮕

‘Trump too small’: Hooggerechtshof VS buigt zich over schunnige anti-Trump T-shirtsHet Amerikaanse Hooggerechtshof, dat doorgaans met uitspraken over ernstige dossiers in het nieuws komt, moet zich woensdag over een kleine zaak buigen: T-shirts die de spot drijven met Donald Trump. Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : trois Russes arrêtés à New York pour avoir exporté des composants en Ukraine (revivez notre direct)Deux hommes et une femme russe ont été arrêtés mardi à New York et inculpés pour avoir exporté depuis les Etats-Unis... Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : trois Russes arrêtés à New York pour avoir exporté des composants d’armes retrouvés en UkraineDeux hommes et une femme russe ont été arrêtés mardi à New York et inculpés pour avoir exporté depuis les Etats-Unis... Lire la suite ⮕

Ex-assistent klaagt Robert De Niro aan voor 11 miljoen, maar acteur ontkent alles: “Ik heb haar juist behandelIn de rechtbank van New York moest Robert De Niro (80) verschijnen na klachten van een ex-assistent. De vrouw beschuldigt de acteur van genderdiscriminatie, verbaal geweld, ongewenste aanrakingen en intimidatie. Maar De Niro (80) ontkent. Lire la suite ⮕