Le festival Tomorrowland pourra rester à Boom pendant encore 66 ans

La Province d'Anvers et le domaine provincial De Schorre, situé à Boom, ont signé un nouvel accord avec l'entreprise à la tête du festival Tomorrowland, ont-ils annoncé jeudi dans un communiqué. Celui-ci pourra donc continuer à exploiter le site pour les 66 prochaines années. 'La coopération fructueuse de ces 20 dernières années se poursuivra', ont-ils écrit.

Selon Michiel Beers, créateur de l'événement qui a attiré plus de 400.000 personnes l'été passé, De Schorre est passé 'd'une fosse d'argile à un lieu magique'. 'Grâce à notre vision, à notre plan de gestion avec la Province d'Anvers et aux investissements annuels, De Schorre est devenu un parc magnifique', s'est-il enthousiasmé.

