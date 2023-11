L’ambition des organisateurs du festival est de faire découvrir à un large public la culture de proximité, « celle qui anime véritablement le cœur et les quartiers de la capitale ».Le ticket est au prix de 25 euros et est disponible sur le site web dédié à l’événement. Les détenteurs du pass pourront profiter de 13 spectacles au total, soit un par café-théâtre participant.

RTL SPORT: Le festival 'Bruxelles sur Scènes' remonte sur les planches dès mercrediLe festival 'Bruxelles sur Scènes', organisé par l'office du tourisme bruxellois visit.brussels et la Commission communautaire française (Cocof), lèvera le rideau dès mercredi.

La source: RTL sport | Lire la suite »

RTLİNFO: Les parcs et espaces verts régionaux fermés dès mercredi à BruxellesLes parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de 18h00 en raison des fortes rafales de vent annoncées, a indiqué mardi Bruxelles Environnement. Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public.

SUDİNFO_BE: L’Opération Thermos reprend les distributions de repas chauds dans le métro de BruxellesLa présidente de l’ASBL, Céline Vivier, s’attend à une augmentation «drastique» de la demande et appelle les pouvoirs publics à agir.

RTBFİNFO: Intempéries : les parcs et espaces verts régionaux fermés dès mercredi à BruxellesLes parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de...

SUDİNFO_BE: Un train franchit un feu rouge sur l’axe Bruxelles Nord-Midi : la voie à nouveau libreCet incident a causé des perturbations entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi durant l’heure de pointe du soir.

