Le Fémina Visé doit réagir dès ce week-end face à Waasmunster tandis que Sprimont affronte les troisièmes,

Handball - BeNe-League | Visé veut un troisième succès consécutif avec un déplacement à Hurry Up! (+ tirage au sort de la Coupe de Belgique)D1B | Midou Mouhli se confie avant la réception des U23 d’Anderlecht: «Ma saison a vraiment commencé il y a trois semaines!»

Trooz, Melen, Sart, Fize, Aubel, Tilff, Flémalle… Tout savoir sur les noyaux de P1 liégeoise pour cette 12e journée de championnat D3B | Nicolas Delcourt et Aywaille doivent battre Huy pour empocher la première tranche: «Possible de réaliser notre objectif de tour final dès octobre!» headtopics.com

À 46 ans, Gianni Rotolo s’est offert un ultime challenge en suivant Marco Poslon à Hermalle (P3B) : «Terminer sur un tour final serait la cerise sur le gâteau de ma carrière» D3B | Tout savoir sur les noyaux de Richelle, Seraing, Elsaute, Sprimont et du choc entre l’Union Hutoise et Aywaille

