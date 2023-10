Le dossier lié à la démolition de la passerelle d’Allain à Tournai avance : deux ponts de la rue de La Lys ont

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Terrible accident de la route à Tournai : un automobiliste percute un arbre et se blesse gravementUn grave accident de la route s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Tournai. Un automobiliste ayant percuté un arbre a été admis au service des urgences à Tournai dans un état jugé critique, indiquent les pompiers. Lire la suite ⮕

Aucun train ne circulera entre Tournai et Saint-Ghislain jusqu’au 5 novembreAucun train ne pourra circuler entre Tournai et Saint-Ghislain à partir de ce samedi jusqu’au 5 novembre et ce, dans les deux sens, a communiqué la SNCB. Lire la suite ⮕

Franquin en forme avec Binche avant la réception de Tournai: «Être concentrés etFace à Tournai, Binche peut enchaîner avec une cinquième victoire consécutive. Toutefois, la formation tournaisienne affiche une bonne forme en ce moment avec huit matches de suite sans défaite. Lire la suite ⮕

Bpost réduit considérablement son empreinte carbone à Tournai : quatorze vélos-cargos circulent dans les ruesDepuis près d’un mois, certains facteurs tournaisiens utilisent un vélo-cargo afin de livrer le courrier mais aussi certains colis. Une décision que Bpost a prise afin de diminuer son empreinte écologique. Lire la suite ⮕

L’Estudiantes Tournai a cru pouvoir renverser la vapeur face au leader AnversMalgré une première mi-temps catastrophique, les Tournaisiens ont failli créer l’exploit contre leleader autoritaire. Lire la suite ⮕

Une séance de cinéma pour les détenus de la prison de Leuze : «Le cinéma est un prétexte pour développer leUn documentaire sera proposé aux détenus de la prison de Leuze dans le cadre du Mois du Doc. D’autres endroits de Wallonie picarde seront sollicités, à Ath, Tournai et Mouscron. Lire la suite ⮕