Le dossier des travaux du hall omnisports Louis Melin, percuté par Sofian Kiyine à Flémalle, avance : il

Sofian Kiyine, le footballeur volant, invité à donner le coup d’envoi d’un match... contre Flémalle: sa venue interdite par les autorités de Grâce-Hollogne! «J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES suite à sa facture de 3.200 euros malgré ses 34 panneaux photovoltaïques«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo)

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté des photos d’adolescentes nues avec un faux profil Facebook headtopics.com

Trasis, l’entreprise d’Ans spécialisée dans la médecine nucléaire, vise à doubler sa masse salariale pour passer à 600 employés en région liégeoise

Sofian Kiyine, le footballeur volant, invité à donner le coup d’envoi d’un match... contre Flémalle: sa venueLe footballeur pro, Sofian Kiyine, est l’auteur du jump spectaculaire de sa Mercedes encastrée dans le mur du hall omnisports de Flémalle le 30 mars dernier. Depuis lors le hall est fermé. Sofian devait donner le coup d’envoi du match de Grâce-Hollogne... contre Flémalle qui n’a pas apprécié. Les autorités ont interdit sa venue. Lire la suite ⮕

Zesdeklassers laten zich niet afschrikken door natte Louis Wouters-pisteMet wat vertraging liepen ook de jongens van het zesde leerjaar alsnog hun scholencross 2023. Lire la suite ⮕

Kerstconcert Ne Formidabele Kessemis brengt opnieuw hulde aan Louis Neefs: “Even lang overleden als dat hij biOp 16 december vindt in Mechelen voor de vijfde keer Ne Formidabele Kessemis plaats. Het kerstconcert in de Stadsschouwburg staat dit jaar meer dan ooit in het teken van Louis Neefs. “Want mijn broer is dit jaar even lang overleden als dat hij geleefd heeft”, zegt Connie Neefs. Lire la suite ⮕

«Ça me fait mal au cœur»: Louis Albi («Star Academy») évoque les évictions de Yanis Marshall et Laure BalonLes deux profs n’ont pas été rappelés pour la nouvelle saison de la «Star Academy». Lire la suite ⮕

- Pierre-Louis Loubet sur la séparation avec Nicolas Gilsoul : 'Il fallait le faire... Nicolas dit ce qu'il veut, on est en démocratie'L'information est tombée voici une grosse semaine : Nicolas Gilsoul n'est plus le copilote du Français Pierre-Louis... Lire la suite ⮕

Het geheim van het merk der ‘stille luxe’: waarom Hermès floreert, terwijl Gucci, Vuitton en co. in het slop zTerwijl concurrenten als Louis Vuitton en Gucci kabbelen, kon Hermès afgelopen week uitstekende kwartaalresultaten bekendmaken. Wat heeft het Franse luxehuis dat de anderen niet hebben? Lire la suite ⮕