Le discours de Carl Hoefkens à la mi-temps, les scènes de joie d’après-match, revivez le Clasico de l’intérieur

Il y a un peu moins d’une semaine, le Standard renversait Anderlecht dans un Clasico très animé. Après avoir été menés 0-2 à la pause, les Rouches l’ont finalement emporté 3-2 dans une ambiance électrique. Le Standard a sorti son habituel épisode Inside où le match est suivi depuis le bord de la pelouse, avec une plongée dans le vestiaire.

On y découvre notamment le discours de Carl Hoefkens avant la rencontre, mais aussi la façon dont il a remis ses troupes dans le match à la mi-temps. 'Vous en voulez trop. Vous voulez aller trop vite, trop tôt. Vous voulez avoir des ballons haut sur le terrain. C’est toujours l’objectif, mais ne sautez pas les étapes. Je vous le dis, si nous retrouvons de la stabilité derrière, vous allez faire quelque chose dans ce match'.

