Le directeur technique de l'Inter envoie une nouvelle pique à Romelu Lukaku : 'Un manque de respect et d'éducation'

Romelu Lukaku en Italie, épisode 865. Devenu persona non grata à l'Inter cet été, le Diable Rouge a quitté la cité milanaise par la toute petite porte après un été mouvementé. Malgré le recul de quelques semaines, l'amertume reste toujours bien présente à l'Inter où on ne semble toujours pas avoir digéré le comportement de Big Rom'.

Au micro de RadioTV Serie A, il est revenu sur le départ du Belge : 'Lukaku fait partie du passé. On a remporté un titre magnifique ensemble, on a vécu des choses merveilleuses ensemble et il nous a apporté une vraie valeur ajoutée. 'Je ne veux plus vraiment en parler, je dirai juste qu'il faut toujours qu'il y ait du respect. Et ce n'a pas été le cas, il y a eu un manque de respect et d'éducation de sa part.

